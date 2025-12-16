Репараційна позика Україні: Зеленський озвучив плани "А" і "Б"

"На сьогодні репараційна позика або будь-який формат, який розрахований на суму російських заморожених активів, це від 150 до 200, в цілому 210 мільярдів доларів, - це геймченджер (чинник, що змінює гру – ред.). Це гарантія безпеки для України, фінансова гарантія безпеки", - сказав президент.

Однак, за його словами, Київ має прорахувати різні варіанти. Якщо війна завершиться, триватиме, або ж якщо Україні так і не погодять репараційну позику.

"На жаль, ми повинні думати і про план "Б". План "А" - закінчення війни, план "Б" - продовження російської агресії. Якщо план "Б" і російська агресія продовжується, то Україна розраховує не тільки на двосторонні пакети з країнами, ми розраховуємо на, як мінімум, 40-45 мільярдів євро на рік фінансової допомоги". - сказав Зеленський.

У разі плану "Б" та продовження війни - Україна зможе використовувати репараційну позику на підтримку армії та оборонного сектору, стверджує глава держави. Йдеться про фінансування зброї, ППО, тощо.

Втім у випадку завершення війни кошти репараційної позики будуть спрямовані на відбудову України, каже президент.

Є ще третій варіант - якщо виникнуть проблеми з отриманням репараційної позики. В такому разі Україна розраховує на альтернативні варіанти фінансування в розмірах вищезгаданого траншу - щодо цього з керівництвом Євросоюзу уже ведуться перемовини.