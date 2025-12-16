Репарационный заем Украине: Зеленский озвучил планы "А" и "Б"

"На сегодня репарационный заем или любой формат, который рассчитан на сумму российских замороженных активов, это от 150 до 200, в целом 210 миллиардов долларов, - это геймченджер (фактор, меняющий игру - ред.). Это гарантия безопасности для Украины, финансовая гарантия безопасности", - сказал президент.

Однако, по его словам, Киев должен просчитать различные варианты. Если война завершится, будет продолжаться, или же если Украине так и не согласуют репарационный заем.

"К сожалению, мы должны думать и о плане "Б". План "А" - окончание войны, план "Б" - продолжение российской агрессии. Если план "Б" и российская агрессия продолжается, то Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами, мы рассчитываем на, как минимум, 40-45 миллиардов евро в год финансовой помощи". - сказал Зеленский.

В случае плана "Б" и продолжения войны - Украина сможет использовать репарационный заем на поддержку армии и оборонного сектора, утверждает глава государства. Речь идет о финансировании оружия, ПВО и тому подобное.

Впрочем, в случае завершения войны средства репарационного займа будут направлены на восстановление Украины, говорит президент.

Есть еще третий вариант - если возникнут проблемы с получением репарационного займа. В таком случае Украина рассчитывает на альтернативные варианты финансирования в размерах вышеупомянутого транша - по этому поводу с руководством Евросоюза уже ведутся переговоры.