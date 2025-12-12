"Репараційний кредит": Бельгія вимагає від ЄС "автономних" гарантій, - ЗМІ
Бельгія вимагає від Європейського Союзу "автономних гарантій" в обмін на те, що вона підтримає надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Росії. До надання гарантій Бельгія блокуватиме рішення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання Euractiv із посиланням на власні джерела та документи, які потрапили до розпорядження журналістів.
Посли ЄС змушені переконувати Бельгію підтримати "репараційний кредит", оскільки більшість заморожених активів Росії перебуває на зберіганні у бельгійському депозитарії Euroclear. Через це Бельгія є ключовим елементом плану ЄС надати кредит Україні.
Зі свого боку, Бельгія активно саботує надання Україні цього кредиту. Офіційно країна заявляє, що побоюється "судових переслідувань" з боку Росії. Саме тому уряд Бельгії вимагає від Євросоюзу "незалежних та автономних гарантій", які будуть чинними, навіть якщо кредит буде "визнано недійсним".
Також Бельгія вимагає від країн ЄС покриття потенційних судових витрат, якщо Кремль насмілиться висунути позов проти неї, або інших країн ЄС. Окрім цього, Бельгія вимагає не укладати з РФ нових інвестиційних угод та скасувати усі чинні, а також вжити заходів для захисту країни від потенційної "кремлівської помсти".
Ще одна вимога бельгійців - Euroclear не повинна нести відповідальність за надання кредиту України, а керівництво компанії може нести відповідальність за це тільки у випадку "грубої недбалості".
Позов Росії та саботаж Бельгії
Тим часом 12 грудня Центробанк Росії виставив себе на загальне посміховисько, оскільки звернувся до Московського арбітражного суду із позовом проти Euroclear через заморожені активи. У ЄС зазначили, що таким чином РФ намагатиметься завадити відшкодуванню завданих Україні збитків.
Паніка у росіян викликана тим, що 11 грудня у Євросоюзі ухвалили зміну правил, яка спрощує продовження заморожування російських активів. Тепер одностайність щодо заморожування активів РФ більше не є єдиним варіантом, а це означає, що "репараційний кредит" став ближче до ухвалення.
Щодо Бельгії - в ЄС вже попередили, що можуть застосувати до неї такий самий підхід, як і до Угорщини, якщо вона й надалі блокуватиме рішення про надання Україні "репараційного кредиту". Мова йде про політичну ізоляцію країни.
Це сталося на тлі того, що бельгійський прем'єр Барт де Вевер заявив, що Бельгія нібито може подати в суд на ЄС, якщо блок спробує конфіскувати активи Росії. На початку грудня Вевер зробив скандальну заяву, назвавши поразку Росії в Україні "небажаною". А низка ЗМІ пов'язує Вевера з росіянами через алмазний бізнес, який чинний прем'єр Бельгії дуже довго вів у Росії.
Додамо, що після затятого саботажу з боку Бельгії ЄС почав підозрювати, що річ зовсім не у побоюваннях щодо помсти з боку РФ. За даними ЗМІ, в Євросоюзі припустили, що Бельгія привласнює доходи від активів РФ замість того, щоб передавати їх Україні.