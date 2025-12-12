"Репараційний кредит": Бельгія вимагає від ЄС "автономних" гарантій, - ЗМІ

Бельгія вимагає від Європейського Союзу "автономних гарантій" в обмін на те, що вона підтримає надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Росії. До надання гарантій Бельгія блокуватиме рішення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання Euractiv із посиланням на власні джерела та документи, які потрапили до розпорядження журналістів.