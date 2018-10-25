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Ренн - Динамо: где смотреть матч

Новости » Спорт    25.10.2018 - 15:10
Фото: арена "Роазон Парк" (twitter.com/dynamokyiv)
Фото: арена "Роазон Парк" (twitter.com/dynamokyiv)

Где и когда начнется поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" проведет поединок против французского "Ренна" в третьей игре групповой стадии Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть игру можно на канале "Футбол 2". Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

25 октября 22:00
Франция, Ренн, арена "Роазон Парк" (Рут де Лорьян)

 

В прямой телетрансляции встречу "Ренн" - "Динамо" можно посмотреть на телеканале "Футбол 2". Начало матча 25 октября - в 22:00 по киевскому времени. По окончании поединка эксперты в студии программы "Путь к Баку" обсудят перипетии поединка в Ренне.

Напомним, соперники украинских клубов "Динамо" и "Ворсклы" вошли в символическую сборную 2 тура группового этапа Лиги Европы.

ФФУ наказала президента, тренера и игрока "Динамо" Соперники "Динамо" и "Ворсклы" вошли в символическую сборную 2 тура Лиги Европы
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