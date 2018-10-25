Ренн - Динамо: онлайн трансляція

Ренн - Динамо

РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги Європи

Ренн - Динамо. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися матч можна на Футбол 2. Київське "Динамо" проведе поєдинок проти французького "Ренна" в третій грі групової стадії Ліги Європи. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці господарів поля.

25 жовтня 22:00

Франція, Ренн, арена Роазон Парк (Рут де Лор'ян)

У третьому турі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" відправиться в гості до "Ренну", який поки що випереджає "біло-синіх" в таблиці групи К на одне очко. У стартовому турі "Ренн" здолав на своєму полі "Яблуниця" (2:1), але потім поступився в гостях "Астані" з рахунком 0:2. Кияни обидва матчі - вдома з "Астаною" і на виїзді з "Яблуниця" - завершили внічию 2:2, хоча по ходу обох зустрічей вели в рахунку.