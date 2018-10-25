ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ренн - Динамо: онлайн трансляція

Новини » Спорт    25.10.2018 - 08:45
Ренн - Динамо
Ренн - Динамо

РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги Європи

Ренн - Динамо. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися матч можна на Футбол 2. Київське "Динамо" проведе поєдинок проти французького "Ренна" в третій грі групової стадії Ліги Європи. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці господарів поля.

25 жовтня 22:00
Франція, Ренн, арена Роазон Парк (Рут де Лор'ян)

 

У третьому турі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" відправиться в гості до "Ренну", який поки що випереджає "біло-синіх" в таблиці групи К на одне очко. У стартовому турі "Ренн" здолав на своєму полі "Яблуниця" (2:1), але потім поступився в гостях "Астані" з рахунком 0:2. Кияни обидва матчі - вдома з "Астаною" і на виїзді з "Яблуниця" - завершили внічию 2:2, хоча по ходу обох зустрічей вели в рахунку.

ФФУ покарала президента, тренера та гравця "Динамо" Суперники "Динамо" та "Ворскли" увійшли у символічну збірну 2 туру Ліги Європи
Новини України ДинамоЛіга Європигрупповой раунд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся