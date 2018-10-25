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Ренн - Динамо: де дивитися матч

Новини » Спорт    25.10.2018 - 15:10
Фото: арена "Роазон Парк" (twitter.com/dynamokyiv)
Фото: арена "Роазон Парк" (twitter.com/dynamokyiv)

Де і коли почнеться поєдинок третього туру групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" проведе поєдинок проти французького "Ренна" в третій грі групової стадії Ліги Європи. Трансляція матчу почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на каналі "Футбол 2". Букмекери віддають перевагу господарям поля.

25 жовтня 22:00
Франція, Ренн, арена "Роазон Парк" (Рут де Лор'ян)

 

У прямій телетрансляції зустріч "Ренн" - "Динамо" можна подивитися на телеканалі "Футбол 2". Початок матчу 25 жовтня - о 22:00 за київським часом. Після закінчення поєдинку експерти в студії програми "Шлях до Баку" обговорять перипетії поєдинку в Ренні.

Нагадаємо, суперники українських клубів "Динамо" і "Ворскли" увійшли до символічної збірної 2 туру групового етапу Ліги Європи.

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