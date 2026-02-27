На ремонті Трипільської ТЕС після атак РФ розікрали 50 млн гривень (переписки фігурантів)

СБУ, Національна поліція та Офіс Генерального прокурора викрили низку приватних фірм, які організували схему розкрадання коштів на ремонті Трипільської ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Відомо, що підозрювані залучили родичів та близьких осіб, створивши мережу підконтрольних компаній. На публічні закупівлі вони подавали узгоджені між собою пропозиції із заздалегідь завищеними цінами. Конкуренція існувала лише на папері.

Як результат – договори укладалися за завідомо завищеною вартістю. Ціни на деякі товари та послуги "накручували" у кілька разів.

Для "відмивання" коштів учасники укладали фіктивні договори з підприємствами тіньового сектору, які займалися обготівковуванням.

У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн гривень.

Досудовим розслідуванням задокументовано системну доставку готівки так званими "кур’єрами" до офісів учасників схеми. Попередньо встановлено, що через оборудку обготівковано щонайменше 50 млн гривень. Також у підозрюваних виявлено понад 19 млн гривень готівки.

Що відомо про підозрюваних

Шістьом особам відповідно до їх "ролей" у злочинній схемі повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Двоє фігурантів наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 млн гривень кожному.