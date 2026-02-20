Сумнівні закупівлі та зарплати: перші деталі масштабного аудиту "Енергоатому"

Перші результати аудиту НАЕК "Енергоатом", який влаштував уряд після корупційного скандалу, вже виявили низку недоліків та порушень.

Як передає РБК-Україна , про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з головою Державної аудиторської служби України Аллою Басалаєвою.

Під час зустрічі Свириденко заслухала звіт щодо попередніх висновків аудиту. Сам процес наразі все ще триває, аналізуються усі витрати, що можуть бути надмірними та пов'язані із проведенням ризикових операцій.

"Вже виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів. Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії", - зазначила прем'єр.

За її словами, усі порушення, які будуть встановлені під час аудиту, отримають "належну правову оцінку" з боку правоохоронців, а також антикорупційних органів. Винні особи, пообіцяла Свириденко, будуть притягнуті до відповідальності.