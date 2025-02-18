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Ремонт займе місяці. "Транснефть" заявила про серйозні наслідки вчорашньої атаки дронів

Вівторок 18 лютого 2025 13:12
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Ремонт займе місяці. "Транснефть" заявила про серйозні наслідки вчорашньої атаки дронів Фото: "Транснефть" заявила про серйозні наслідки вчорашньої атаки дронів (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок вчорашньої атаки дронів нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" "Кропоткінська" отримала серйозні пошкодження. Наслідки усуватимуться декілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Унаслідок атаки об'єкт зазнав серйозних ушкоджень: зруйновано дах, пошкоджено закритий розподільчий пристрій, газотурбінну установку (ГТУ), також вражено кабелі та кабельну естакаду, резервуар із водою, знищено два трансформатори, фільтри та систему пожежогасіння ГТУ", - заявили у "Транснефть".

Зазначається, що наслідки атаки усуватимуться до двох місяців, що може призвести до зниження обсягів прокачування нафти з Казахстану на близько 30%.

Атака дронів на Росію 17 лютого

Під час повномасштабної війни Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах з метою порушення логістики та ослаблення військової економіки ворога.

Вчора ж, Сили оборони та Служба безпеки України (СБУ) атакували нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" внаслідок чого вона була виведена з ладу.

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, яку роль відіграє Ільський нафтопереробний завод у ворога, який також було вчора атаковано.

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