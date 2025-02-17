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Операція СБУ та ССО. Джерела розповіли подробиці нічної атаки дронів на Росію

Понеділок 17 лютого 2025 13:05
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Операція СБУ та ССО. Джерела розповіли подробиці нічної атаки дронів на Росію Ілюстративне фото: джерела розповіли подробиці нічної атаки дронів на Росію (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

У ніч на 17 лютого, безпілотники Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій (ССО) атакували відразу два важливих підприємства у Краснодарському краї Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Службі безпеки України.

Мова йде про:

  • Ільський нафтопереробний завод (НПЗ);
  • нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська".

НПЗ

У районі заводу пролунало щонайменше 20 вибухів. На заводі розпочалась пожежа, яку підтвердила місцева влада.

НПЗ включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік.

В лютому 2024-го дрони СБУ вже атакували цей завод. Тоді ж було пошкоджено установку первинної переробки нафти ціною 50 млн доларів.

Нафтоперекачувальна станція

"Кропоткінська",є найбільшою нафтоперекачувальною станцією "Каспійського трубопровідного консорціум" на території Росії. Внаслідок атаки її вивели з експлуатації. Наразі перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

Атака на ворожі НПЗ

У ході повномасштабної війни Україна регулярно наносить удари по російських нафтопереробних заводах. Метою таких атак є порушення логістики та ослаблення військової економіки ворога.

Сьогодні стало відомо, що найбільша нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська" Каспійського трубопровідного консорціуму була виведена з ладу внаслідок удару безпілотниками.

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, яку роль відіграє Ільський нафтопереробний завод у ворога.

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