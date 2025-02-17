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Один із ключових на півдні Росії. Коваленко розповів, що відомо про атакований вночі НПЗ

Понеділок 17 лютого 2025 11:06
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Один із ключових на півдні Росії. Коваленко розповів, що відомо про атакований вночі НПЗ Ілюстративне фото: вночі був атакований Ільський нафтопереробний завод (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі було атаковано Ільський нафтопереробний завод (НПЗ) у Краснодарському краї. Він є одним із ключових на півдні Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Потужність НПЗ складає близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Він спеціалізується на виробництві:

  • палива;
  • мазуту;
  • бітуму;
  • газойлю й інших нафтопродуктів.

"Його значення для армії Росії полягає у забезпеченні паливом військової техніки, особливо у південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", - пише Коваленко.

У тому ж числі була виведена з ладу нафтоперекачуюча станція "Кропоткінська" у Краснодарському краї. Вона ж є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі, який забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.

Атака на НПЗ Росії

Під час повномасштабної війни Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Метою атак є виснаження логістики й військової економіки ворога.

Сьогодні ж стало відомо, що найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" "Кропоткінська" була виведена з ладу після ураження безпілотниками.

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