Один із ключових на півдні Росії. Коваленко розповів, що відомо про атакований вночі НПЗ

Вночі було атаковано Ільський нафтопереробний завод (НПЗ) у Краснодарському краї. Він є одним із ключових на півдні Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Потужність НПЗ складає близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Він спеціалізується на виробництві:

палива;

мазуту;

бітуму;

газойлю й інших нафтопродуктів.

"Його значення для армії Росії полягає у забезпеченні паливом військової техніки, особливо у південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", - пише Коваленко.

У тому ж числі була виведена з ладу нафтоперекачуюча станція "Кропоткінська" у Краснодарському краї. Вона ж є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі, який забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.