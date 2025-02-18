Ремонт займет месяцы. "Транснефть" заявила о серьезных последствиях вчерашней атаки дронов

В результате вчерашней атаки дронов нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" "Кропоткинская" получила серьезные повреждения. Последствия будут устраняться несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ", - заявили в "Транснефти".

Отмечается, что последствия атаки будут устраняться до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на около 30%.