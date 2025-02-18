Ремонт займет месяцы. "Транснефть" заявила о серьезных последствиях вчерашней атаки дронов
В результате вчерашней атаки дронов нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" "Кропоткинская" получила серьезные повреждения. Последствия будут устраняться несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ", - заявили в "Транснефти".
Отмечается, что последствия атаки будут устраняться до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на около 30%.
Атака дронов на Россию 17 февраля
Во время полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам с целью нарушения логистики и ослабления военной экономики врага.
Вчера же, Силы обороны и Служба безопасности Украины (СБУ) атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в результате чего она была выведена из строя.
Между тем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, какую роль играет Ильский нефтеперерабатывающий завод у врага, который также был вчера атакован.
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