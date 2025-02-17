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Удар дронів вивів з ладу найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані

Росія, Понеділок 17 лютого 2025 10:31
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Удар дронів вивів з ладу найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані Фото: Дрони вивели з ладу нафтоперекачувальну станцію на Росії (Facebook Генштабу ЗСУ)
Автор: Олександр Білоус

Найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК) на території Росії "Кропоткінська" виведена з ладу після ударів дронів. Постраждалих серед персоналу НПС немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КТК.

Згідно з повідомленням, удару було завдано сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами.

"На даний момент НПС "Кропоткінська" виведена з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз - Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС", - ідеться в повідомленні.

Для оцінки збитків і визначення часу відновлення працездатності станції на місце виїхала група керівництва КТК.

НПС "Кропоткінська", розташована в Кавказькому районі Кубані, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території Російської Федерації.

Каспійський Трубопровідний Консорціум (КТК) - міжнародна нафтотранспортна компанія за участю компаній Росії, Казахстану, а також іноземних видобувних компаній, створена для будівництва та експлуатації Каспійського магістрального нафтопроводу протяжністю понад 1,5 тис. км.

У нафтопровід надходить нафта переважно з родовищ Західного Казахстану, а також сировина російських виробників. Нафту транспортують до морського терміналу компанії в селищі Південна Озеріївка (на захід від Новоросійська), де завантажують на танкери для відправки на світові ринки.

Нагадаємо, Україна атакує нафтову інфраструктуру Росії з метою знизити військовий потенціал агресора. Зокрема, минулого тижня у Тверській області (РФ) внаслідок атаки із застосуванням безпілотників було уражено нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", яку вважають однією з опорних точок Балтійської трубопровідної системи-2.

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