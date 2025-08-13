UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Пасок безпеки рятує життя: поради від поліцейських, як правильно пристібатись в авто

Фото: чому важливо пристебнутись ременем безпеки перед поїздкою в авто (freepik com)
Автор: РБК-Україна

Водії та пасажири повинні завжди пристібатися під час поїздки, адже це безпосередньо впливає на безпеку на дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію патрульної поліції Запорізької області у Facebook.

Використання ременів безпеки є обов’язковим згідно з правилами дорожнього руху України для всіх, включно з пасажирами на задньому сидінні.

Щоб уникнути дискомфорту та забезпечити максимальний захист, поліція радить дотримуватися кількох простих правил:

  • Верхній пасок повинен проходити через середину плеча (ключицю), а не через шию, нижній - над стегнами.
  • Ремінь має сидіти щільно, але між ним і грудьми можна просунути руку.
  • Перевірте регулювання ременя: підлаштуйте висоту сидіння або кріплення ременя на стійці.

Особливі рекомендації:

  • Для вагітних нижній ремінь повинен проходити над тазом, не тиснучи на живіт.
  • Для дітей зростом до 150 см використання ременя ефективне лише разом з автокріслом або бустером відповідно до віку та зросту.

Штрафи для водіїв в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за що штрафують водіїв та які порушення "коштують" понад 50 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що в Україні пропонують збільшити строки оплати штрафів за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі.

Крім того, ми писали, що водіїв в Україні можуть штрафувати за пасажирів - незаконне перевезення може коштувати понад 30 тисяч гривень.

Про те, як сплатити штраф онлайн і хто може зробити це зі знижкою - читайте в матеріалі РБК-Україна.

