В Украине начали штрафовать водителей "бусов": известно, кто под угрозой

По словам эксперта, сейчас Укртрансбезопасность начала составлять протоколы об админнарушениях без судебного разбирательства. Специалист отмечает, что это действенный рычаг с нелегальными перевозчиками.

Также он заявил, что на дорогах слаженно работают представители Национальной полиции и Укртрансбезпеки, действия которых нацелены на выявление и противодействие нелегалам. Уже появились первые результаты их рейдов.

"На днях волынские правоохранители задержали и задокументировали незаконную деятельность водителей двух "бусиков". Обращайтесь в эти органы с фактами: где и каким образом "автобусные пираты" забирают пассажиров, фиксируйте марки и номера транспортных средств с помощью фото - и видеофиксации", – добавил Житинский.

Как известно, с 1 октября 2021 года в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусматривается штраф в размере от 17 тыс. грн.