Ремень безопасности спасает жизнь: советы от полицейских, как правильно пристегиваться в авто

Штрафы для водителей в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, за что штрафуют водителей и какие нарушения "стоят" более 50 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Украине предлагают увеличить сроки оплаты штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.

Кроме того, мы писали, что водителей в Украине могут штрафовать за пассажиров - незаконная перевозка может стоить более 30 тысяч гривен.

О том, как оплатить штраф онлайн и кто может сделать это со скидкой - читайте в материале РБК-Украина.