ua en ru
Сб, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як сплатити штрафи за порушення ПДР у "Дії": покрокова інструкція

Україна, Субота 04 травня 2024 22:48
UA EN RU
Як сплатити штрафи за порушення ПДР у "Дії": покрокова інструкція Фото: водії у "Дії" можуть сплатити штрафи за порушення ПДР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть сплатити штрафи онлайн через "Дію". Йдеться про порушення правил дорожнього руху та адмінпорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Щоб оплатити штраф за порушення ПДР, потрібно авторизуватися у застосунку "Дія". Перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Водієві", а потім "Штрафи ПДР".

"Дія" покаже несплачені та сплачені штрафи за порушення прав дорожнього руху. У розділі "Несплачені" потрібно обрати потрібний штраф та оплатити його.

Увага! На штрафи з автофіксації протягом 10 днів діє знижка 50%. Якщо порушник не сплатив штраф протягом 10 днів, то доведеться сплачувати повну суму (вона залежить від порушення).

Алгоритм дій для сплати штрафу за адмінпорушення:

  • авторизуватися в застосунку "Дія";
  • перейдіть до розділу "Судові послуги";
  • далі оберіть "Судові штрафи" та сплатити необхідний.

Квитанція автоматично надійде в суд. Після зарахування коштів справу закриють.

Онлайн-послуги для українців

Через застосунок та портал "Дія" українці можуть отримати низку послуг, не звертаючись до органів влади та ЦНАПів. Наприклад, у "Дії" відображаються електронні документи: паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення, документи про освіту.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як через "Дію" надіслати копії документів.

Також у "Дії" можна оплатити податки ФОПи. Детальну інструкцію - дивіться за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія Штрафи Водії
NEWS
Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках