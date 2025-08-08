Штрафи за порушення правил дорожнього руху: уряд пропонує збільшити строки оплати
Уряд України пропонує збільшити строки сплати штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які були зафіксовані в автоматичному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13614 на сайті парламенту.
Автори законопроєкту вказують, що зараз строки у сфері транспортної безпеки є суттєво коротшими, ніж для інших адміністративних документів. Це створює правову невизначеність і ускладнює ефективне виконання рішень.
Наразі порушники зобов'язані сплатити штраф протягом 10 днів після набрання чинності постановою. У разі прострочення - навіть на 1 день - закон вимагає подвоєної сплати. Саме це стало причиною численних скарг і судових оскаржень.
Що змінюється
Проєктом закону пропонується:
- збільшити строк добровільної сплати штрафу, передбаченого постановою, з 10 днів до більш розумного терміну у 15 днів;
- продовжити строк для примусового виконання постанови - з 30 днів до періоду, узгодженого з законом України "Про виконавче провадження", де строк становить три місяці.
Навіщо це потрібно
За оцінками уряду, запропоновані зміни дозволять:
- зменшити кількість випадків подвоєного штрафу через несуттєві запізнення;
- знизити навантаження на судову систему;
- забезпечити дотримання принципу невідворотності покарання, не порушуючи при цьому прав порушників.
У пояснювальній записці зазначено, що чинна редакція закону не враховує логіки вручення постанов, через що особа може отримати документ із запізненням і просто не встигнути оплатити штраф у встановлений строк.
Прийняття змін має усунути цю правову колізію і зробити покарання справедливішим.
