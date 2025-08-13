Пасок безпеки рятує життя: поради від поліцейських, як правильно пристібатись в авто
Водії та пасажири повинні завжди пристібатися під час поїздки, адже це безпосередньо впливає на безпеку на дорозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію патрульної поліції Запорізької області у Facebook.
Використання ременів безпеки є обов’язковим згідно з правилами дорожнього руху України для всіх, включно з пасажирами на задньому сидінні.
Щоб уникнути дискомфорту та забезпечити максимальний захист, поліція радить дотримуватися кількох простих правил:
- Верхній пасок повинен проходити через середину плеча (ключицю), а не через шию, нижній - над стегнами.
- Ремінь має сидіти щільно, але між ним і грудьми можна просунути руку.
- Перевірте регулювання ременя: підлаштуйте висоту сидіння або кріплення ременя на стійці.
Особливі рекомендації:
- Для вагітних нижній ремінь повинен проходити над тазом, не тиснучи на живіт.
- Для дітей зростом до 150 см використання ременя ефективне лише разом з автокріслом або бустером відповідно до віку та зросту.
