Ремень безопасности спасает жизнь: советы от полицейских, как правильно пристегиваться в авто

Украина, Среда 13 августа 2025 10:43
Ремень безопасности спасает жизнь: советы от полицейских, как правильно пристегиваться в авто Фото: почему важно пристегнуться ремнем безопасности перед поездкой в авто (freepik com)
Автор: РБК-Украина

Водители и пассажиры должны всегда пристегиваться во время поездки, ведь это напрямую влияет на безопасность на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию патрульной полиции Запорожской области в Facebook.

Использование ремней безопасности является обязательным согласно правилам дорожного движения Украины для всех, включая пассажиров на заднем сиденье.

Чтобы избежать дискомфорта и обеспечить максимальную защиту, полиция советует придерживаться нескольких простых правил:

  • Верхний ремень должен проходить через середину плеча (ключицу), а не через шею, нижний - над бедрами.
  • Ремень должен сидеть плотно, но между ним и грудью можно просунуть руку.
  • Проверьте регулировку ремня: подстройте высоту сиденья или крепления ремня на стойке.

Особые рекомендации:

  • Для беременных нижний ремень должен проходить над тазом, не давя на живот.
  • Для детей ростом до 150 см использование ремня эффективно только вместе с автокреслом или бустером в соответствии с возрастом и ростом.

Штрафы для водителей в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, за что штрафуют водителей и какие нарушения "стоят" более 50 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Украине предлагают увеличить сроки оплаты штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.

Кроме того, мы писали, что водителей в Украине могут штрафовать за пассажиров - незаконная перевозка может стоить более 30 тысяч гривен.

О том, как оплатить штраф онлайн и кто может сделать это со скидкой - читайте в материале РБК-Украина.

ПДР Автомобильное движение
