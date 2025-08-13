Ремень безопасности спасает жизнь: советы от полицейских, как правильно пристегиваться в авто
Водители и пассажиры должны всегда пристегиваться во время поездки, ведь это напрямую влияет на безопасность на дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию патрульной полиции Запорожской области в Facebook.
Использование ремней безопасности является обязательным согласно правилам дорожного движения Украины для всех, включая пассажиров на заднем сиденье.
Чтобы избежать дискомфорта и обеспечить максимальную защиту, полиция советует придерживаться нескольких простых правил:
- Верхний ремень должен проходить через середину плеча (ключицу), а не через шею, нижний - над бедрами.
- Ремень должен сидеть плотно, но между ним и грудью можно просунуть руку.
- Проверьте регулировку ремня: подстройте высоту сиденья или крепления ремня на стойке.
Особые рекомендации:
- Для беременных нижний ремень должен проходить над тазом, не давя на живот.
- Для детей ростом до 150 см использование ремня эффективно только вместе с автокреслом или бустером в соответствии с возрастом и ростом.
