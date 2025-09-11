Яремчук повернувся в Україну: заява "Олімпіакоса"

Дозвіл від клубу

Яремчук отримав травму під час передсезонної підготовки з "Олімпіакосом" і пропустив старт сезону. Форвард також не зміг відновитися до матчів збірної України у відборі до ЧС-2026.

За даними грецького ЗМІ, футболіст отримав дозвіл від клубу вирушити після міжнародної паузи до України, де він продовжить лікуватися.

Українець востаннє виходив на поле 2 серпня у товариському поєдинку з нідерландським "Херенвеном". Декілька спроб відновити тренування завершилися невдачею через дискомфорт, тому повернення на поле довелося відкласти.

На даний момент Яремчук пропустив сім матчів "Олімпіакоса" та два поєдинки збірної України.

Заява медичної служби

Медична служба грецького клубу зробила заяву, що Яремчук точно не зіграє в черговому турі місцевої Суперліги проти "Пансерраїкоса" (13 вересня) та на старті основного раунду Ліги чемпіонів – проти кіпрського "Пафоса" (17 вересня).

У клубі визнають, що навіть після повного відновлення Роману буде потрібен час для виходу на оптимальну форму.

Роман Яремчук - автор "золотого дубля" в Греції (фото: instagram.com/r.yaremchuk)

Яремчук в "Олімпіакосі": що відомо

Яремчук приєднався до "Олімпіакоса" у липні 2024 року. Він відіграв за клуб 33 матчі в усіх турнірах, в яких забив 10 голів та віддав чотири асисти.

За підсумками минулого сезону українець зробив у Греції "золотий дубль", ставши чемпіоном та володарем Кубка країни.