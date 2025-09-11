Яремчук вернулся в Украину: заявление "Олимпиакоса"

Разрешение от клуба

Яремчук получил травму во время предсезонной подготовки с "Олимпиакосом" и пропустил старт сезона. Форвард также не смог восстановиться к матчам сборной Украины в отборе к ЧМ-2026.

По данным греческого СМИ, футболист получил разрешение от клуба отправиться после международной паузы в Украину, где он продолжит лечиться.

Украинец в последний раз выходил на поле 2 августа в товарищеском поединке с нидерландским "Херенвеном". Несколько попыток возобновить тренировки завершились неудачей из-за дискомфорта, поэтому возвращение на поле пришлось отложить.

На данный момент Яремчук пропустил семь матчей "Олимпиакоса" и два поединка сборной Украины.

Заявление медицинской службы

Медицинская служба греческого клуба сделала заявление, что Яремчук точно не сыграет в очередном туре местной Суперлиги против "Пансерраикоса" (13 сентября) и на старте основного раунда Лиги чемпионов - против кипрского "Пафоса" (17 сентября).

В клубе признают, что даже после полного восстановления Роману потребуется время для выхода на оптимальную форму.

Роман Яремчук - автор "золотого дубля" в Греции (фото: instagram.com/r.yaremchuk)

Яремчук в "Олимпиакосе": что известно

Яремчук присоединился к "Олимпиакосу" в июле 2024 года. Он сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре ассиста.

По итогам прошлого сезона украинец сделал в Греции "золотой дубль", став чемпионом и обладателем Кубка страны.