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Рекордсмен Гіннеса: Vivo назвала дату виходу смартфона з батареєю 10000 мАг

14:16 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Рекордсмен Гіннеса: Vivo назвала дату виходу смартфона з батареєю 10000 мАг Vivo розсекретила дату виходу Y600 (колаж: РБК-Україна)
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Компанія Vivo підтвердила офіційну дату виходу смартфона Y600 із надпотужним акумулятором на 10000 мАг. Попередні замовлення стартують 26 жовтня, а офіційні продажі розпочнуться 30 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vivo у Weibo.

Модель Y600 увійде до сімейства гаджетів поруч із Y600 Pro та Y600i. Головним фокусом під час розробки пристрою стала максимальна тривалість автономної роботи.

Гаджет також оснастили фірмовим джерелом живлення Blue Ocean.

Рекорд Гіннеса за тривалістю роботи

У межах промо-кампанії Vivo піддала смартфон виснажливому тестуванню. Пристрій відпрацював у режимі безперервної прямої трансляції протягом 32 годин і 37 хвилин.

Такий результат дозволив пристрою офіційно здобути титул у Книзі рекордів Гіннеса за найтривалішу пряму трансляцію під час тестування електронного продукту.

Дизайн та камери новинки

Пристрій вийде у білому та синьому кольорах із пласкою бічною рамкою.

На задній панелі розміщено модуль із 2 камер:

  • Основна камера на 50 МП з асферичною лінзою
  • Допоміжний модуль для зйомки

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Технічні аналоги та специфікації

За внутрішньою кодифікацією V2626 новинка пов'язана з індійським Vivo S2 FE та малайзійським Vivo V80 Lite 5G.

Книга рекордів Гіннеса також вказує ці назви як регіональні варіанти смартфона, використаного у тесті.

Технічні параметри аналога Vivo S2 FE дають уявлення про можливі характеристики китайської версії Y600:

  • Дисплей: 6.83 дюйма, 1.5K AMOLED, частота оновлення 120 Гц
  • Процесор: MediaTek Dimensity 7300e
  • Камери: 50 МП основна та 32 МП фронтальна
  • Акумулятор: 10000 мАг із дротовою зарядкою потужністю 44 Вт

Для порівняння, модель Y600 Pro має акумулятор на 10200 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. У звичайного Y600 ємність батареї трохи менша, а швидкість зарядки наразі офіційно не підтверджена.

Ціни, конфігурації пам'яті та плани щодо міжнародного релізу смартфона Vivo Y600 наразі засекречені.

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