Ремонт за ціною флагмана: скільки доведеться платити за сервіс для iPhone Duo

Напередодні старту продажів першого складаного смартфона iPhone Duo компанія Apple оприлюднила офіційні розцінки на позагарантійний ремонт пристрою, а сам гаджет з'явився у базі популярного бенчмарку Geekbench.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple .

Скільки коштує полагодити iPhone Duo та як заощадити?

Оскільки вартість самого iPhone Duo у базовій конфігурації становить 1999 доларів, усунення пошкоджень без наявності гарантії AppleCare+ може стати суттєвою статтею витрат для власників.

Заміна основного внутрішнього гнучкого дисплея обійдеться у 999 доларів. Якщо ж доведеться усувати інші складні пошкодження, вартість ремонту може досягати 1499 доларів, а це близько 75 відсотків від початкової вартості смартфона.

Прайс-лист на ремонт окремих компонентів без наявності розширеної гарантії включає такі позиції:

Зовнішній дисплей : заміна коштуватиме 379 доларів.

: заміна коштуватиме 379 доларів. Зовнішній екран та задня скляна панель : ремонт оцінено у 509 доларів.

: ремонт оцінено у 509 доларів. Акумулятор та основна камера : заміна кожного з цих елементів коштуватиме 229 доларів.

: заміна кожного з цих елементів коштуватиме 229 доларів. Захисне покриття гнучкого екрана: заміна плівки коштує 49 доларів.

Офіційний прайс ремонту iPhone Duo (скриншот: Apple)

Наявність гарантійного пакета AppleCare+ дозволяє знизити вартість ремонту внутрішнього екрана або інших випадкових пошкоджень до 99 доларів, а заміна батареї у такому випадку здійснюється безкоштовно.

Вартість самої гарантії становить 19,99 долара на місяць, 199,99 долара на рік або 399 доларів, якщо сплачувати відразу.

Читайте більше: 6 млн пристроїв на старті: реліз iPhone Duo зіштовхнувся з браком гаджетів

Абсолютний рекорд: як гнучкий iPhone розгромив конкурентів у тестах?

Паралельно з оприлюдненням цін на сервісне обслуговування iPhone Duo пройшов випробування у бенчмарку Geekbench 7 під ідентифікатором iPhone 19,4.

Нагадаємо, що смартфон оснащений новітнім чипсетом A20 Pro та 12 ГБ оперативної пам'яті.

Пристрій набрав 3986 балів у одноядерному тесті та 11 067 балів у багатоядерному режимі.

Це ставить гнучкий девайс на один рівень із класичними флагманами серії iPhone 18 Pro та робить його найпотужнішим складаним смартфоном на ринку, який випереджає найближчого конкурента Xiaomi 18 Fold з процесором Xring O3.

Оформити попереднє замовлення на iPhone Duo можна буде вже з 16 жовтня, а офіційні продажі новинки розпочнуться наступної п'ятниці, 23 жовтня.