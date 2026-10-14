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Samsung зекономить на камерах у Galaxy A58: причина вже відома

16:21 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Samsung зекономить на камерах у Galaxy A58: причина вже відома У мережу злили камери та ціну Samsung Galaxy A58 (колаж: РБК-Україна)
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Samsung Galaxy A58 може вийти без помітних покращень камер - компанія, ймовірно, збереже основні фотомодулі попередника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на GalaxyClub.

Повний набір камер та застарілий макромодуль

Південнокорейський техногігант залишається вірним концепції збереження перевірених компонентів, не додаючи повноцінного телеоб'єктива для якісного оптичного наближення.

За даними інсайдерів, Galaxy A58 отримає такий комплект фотомодулів:

  • Основна камера: 50 Мп із сенсором оптичного формату 1/1,56 дюйма.

  • Ультраширококутний модуль: 12 Мп із сенсором 1/3,06 дюйма.

  • Фронтальна камера: 12 Мп із компактною матрицею 1/3,2 дюйма.

  • Макрокамера: 5 Мп.

Цікаво, що останній модуль макрозйомки вперше з'явився ще у 2020 році в моделі Galaxy A51. На момент релізу Galaxy A58 цій технологічній концепції виповниться вже 7 років.

Експерти називають такий сенсор "іграшковим" і "позбавленим практичної цінності" для повсякденного використання.

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Причини економії та прогнозовані ціни

Збереження старих сенсорів пов'язане зі складною ситуацією на ринку напівпровідників.

Глобальна криза у сфері оперативної пам'яті (DRAM) та стрімке зростання вартості компонентів змушують розробників утримувати собівартість пристрою за рахунок відмови від суттєвого апгрейду камер.

Офіційний анонс Samsung Galaxy A58 очікується навесні 2027 року - орієнтовно в березні або квітні, декілька місяців після виходу флагманської серії Galaxy S27.

Аналітики передбачають, що ціна новинки може наблизитися до позначки у 600 євро, враховуючи нещодавнє підвищення рекомендованої вартості попередника Galaxy A57 до 579 євро.

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