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Відповідь на iPhone Duo: Samsung готує Galaxy Slide з розсувним дисплеєм

17:33 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Відповідь на iPhone Duo: Samsung готує Galaxy Slide з розсувним дисплеєм Samsung Galaxy Slide розтягуватиметься в руках (колаж: РБК-Україна)
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Samsung готує на 2027 рік масштабне розширення лінійки гнучких пристроїв - корейський техногігант може представити одразу кілька нових форм-факторів. Очолити її має Galaxy Slide - смартфон із дисплеєм, що розгортається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Новий формат: що відомо про Galaxy Slide?

Концепція пристроїв із рулонними екранами розробляється в індустрії вже понад десятиліття, однак досі такі смартфони існували лише у вигляді прототипів від компаній на кшталт Oppo або на технологічних виставках.

Особливості конструкції Galaxy Slide містять

Рулонний механізм: дисплей не згинається навпіл, а фізично розгортається з одного або двох боків корпусу, збільшуючи корисну площу екрана.

Трансформацію розміру: на виставці CES 2025 Samsung вже демонструвала схожі панелі, які розтягувалися з 5,1 дюйма до повноцінних 6,7 дюйма.

Торгову марку: бренд Slide компанія зареєструвала ще у 2021 році, а перші працюючі зразки розсувних дисплеїв її підрозділ Samsung Display показував того ж року.

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Стратегія 4+4 та оновлення лінійки 2027 року

За даними інсайдера Anthony (@TheGalox_), Samsung реалізує так звану стратегію "4+4". Вона передбачає випуск чотирьох класичних флагманів у першій половині наступного року та чотирьох пристроїв із нестандартними формами через шість місяців.

Galaxy Z Slide Galaxy Z TriFold2 Galaxy Z Fold9 Ultra Galaxy Z Fold9 Pro Galaxy Z Fold9 Galaxy Z Flip9 The 2027 Galaxy Z lineup will be the biggest foldable lineup ever, with battery, thickness & weight improvements across the board. Z TriFold2 will kick things off https://t.co/VM1N3IIIkT

— Anthony (@TheGalox_) October 14, 2026

До оновленої серії увійдуть класичні гнучкі моделі Flip, Fold та Fold Ultra, відроджений TriFold із трьома секціями складання, а також флагманський Galaxy Slide.

Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що масовий випуск розсувного смартфона очікувався не раніше першої половини 2028 року.

З усім тим, свіжі витоки вказують на те, що Samsung прискорила розробку, аби першою у світі вивести концепт рулонного смартфона на глобальний ринок смартфонів.

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