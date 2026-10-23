Рекордсмен Гиннеса: Vivo назвала дату выхода смартфона с батареей 10000 мАч
Компания Vivo подтвердила официальную дату выхода смартфона Y600 со сверхмощным аккумулятором на 10000 мАч. Предварительные заказы стартуют 26 октября, а официальные продажи начнутся 30 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vivo в Weibo.
Модель Y600 войдет в семейство гаджетов рядом с Y600 Pro и Y600i. Главным фокусом при разработке устройства стала максимальная продолжительность автономной работы.
Гаджет также оснастили фирменным источником питания Blue Ocean.
Рекорд Гиннеса по продолжительности работы
В рамках промо-кампании Vivo подверг смартфон утомительному тестированию. Устройство отработало в режиме непрерывной прямой трансляции в течение 32 часов и 37 минут.
Такой результат позволил устройству официально завоевать титул в Книге рекордов Гиннеса за самую длительную прямую трансляцию во время тестирования электронного продукта.
Дизайн и камеры новинки
Устройство выйдет в белом и синем цветах с плоской боковой рамкой.
На задней панели расположен модуль из 2 камер:
- Основная камера на 50 МП с асферической линзой
- Вспомогательный модуль для съемки
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Технические аналоги и спецификации
По внутренней кодификации V2626 новинка связана с индийским Vivo S2 FE и малайзийским Vivo V80 Lite 5G.
Книга рекордов Гиннеса также указывает эти названия как региональные варианты смартфона, использованного в тесте.
Технические параметры аналога Vivo S2 FE дают представление о возможных характеристиках китайской версии Y600:
- Дисплей: 6.83 дюйма, 1.5K AMOLED, частота обновления 120 Гц
- Процессор: MediaTek Dimensity 7300e
- Камеры: 50 МП основная и 32 МП фронтальная
- Аккумулятор: 10000 мАч с проводной зарядкой мощностью 44 Вт
Для сравнения, модель Y600 Pro имеет аккумулятор на 10200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. У обычного Y600 емкость батареи немного меньше, а скорость зарядки официально не подтверждена.
Цены, конфигурации памяти и планы международного релиза смартфона Vivo держит в секрете.