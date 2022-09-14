В рекордно короткий срок. Акционеры Twitter одобрили предложение Маска о покупке Twitter

Более 98% акционеров Twitter поддержали предложение главы компании Tesla и SpaceX Илона Маска по приобретению социальной сети за 44 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Согласно предварительным данным компании, 98,6% акционеров поддержали продажу социальной сети миллиардеру. Однако, окончательное распределение голосов станет позже, когда Twitter подаст документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Внеочередное собрание акционеров, созванное для подсчета голосов, длилось 7 минут, а избирательные участки были открыты около 3 минут. Во время собрания акционеров, последние поддержали также и компенсацию руководителям компании в результате этой сделки.

С поддержкой соглашения с Маском выступили также и менеджеры индексных фондов, которые контролируют почти 20% акций социальной сети.