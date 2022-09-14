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У рекордно короткий термін. Акціонери схвалили пропозицію Маска про купівлю Twitter

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Середа 14 вересня 2022 12:57
У рекордно короткий термін. Акціонери схвалили пропозицію Маска про купівлю Twitter Фото: Ілон Маск, засновник компаній "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Більше 98% акціонерів Twitter підтримали пропозицію голови компанії Tesla й SpaceX Ілона Маска щодо придбання соціальної мережі за 44 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з попередніми даними компанії, 98,6% акціонерів підтримали продаж соціальної мережі мільярдеру. Однак, остаточний розподіл голосів стане пізніше, коли Twitter подасть документи до Комісії з цінних паперів і бірж США.

Позачергові збори акціонерів, скликані для підрахунку голосів, тривали 7 хвилин, а виборчі дільниці були відкриті близько 3 хвилин. Під час зборів акціонерів, останні підтримали також й компенсацію керівникам компанії в результаті цієї угоди.

З підтримкою угоди з Маском виступили також і менеджери індексних фондів, які контролюють майже 20% акцій соціальної мережі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Twitter звинувачує Ілона Маска в багатомільйонних втратах. У другому кварталі блог отримав чистий збиток у розмірі 270 млн доларів.

Тим часом Рада правління Twitter подала позов проти Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі 44 млрд доларів. Через деякий час Маск також подав зустрічний позов проти компанії.

Тим часом Маск знайшов новий привід відмовитись від придбання соціальної мережі Twitter, а через деякий час звинуватив компанію у тому, що вона виплатила 7,75 млн доларів колишньому начальнику безпеки компанії Пейтеру Затко.

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