ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Маск назвал еще одну причину не покупать Twitter: что известно

Новина українською →
Воскресенье 11 сентября 2022 14:59
Маск назвал еще одну причину не покупать Twitter: что известно Фото: Илон Маск, основатель компаний "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Предприниматель Илон Маск назвал еще одну причину отказаться от приобретения Twitter. Все из-за того, что социальная сеть выплатила 7,75 млн долларов бывшему начальнику безопасности компании Пейтеру Затко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Адвокаты Маска в письме заявили, что Twitter не просил согласие миллиардера перед выплатой Затко и его адвокатам, а это якобы нарушает соглашение о покупке американской соцсети. Копия письма также была направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Изначально же адвокаты Маска пытались выйти из позиции, что выплата компании была своеобразной "платой за молчание", однако через некоторое время акцент сместился на оспаривание уместности таких выплат в период действия соглашения с Twitter.

Как отмечают представители Маска, подобные выплаты нарушают требование к руководству Twitter осуществлять деятельность компании в обычном режиме, а потому могут считаться и нарушения условий соглашения.

Напомним, Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.

Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов. Через некоторое время Маск также подал встречный иск против компании.

Тем временем Маск нашел новый повод отказаться от покупки социальной сети Twitter.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск
NEWS
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире