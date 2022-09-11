Маск назвал еще одну причину не покупать Twitter: что известно

Предприниматель Илон Маск назвал еще одну причину отказаться от приобретения Twitter. Все из-за того, что социальная сеть выплатила 7,75 млн долларов бывшему начальнику безопасности компании Пейтеру Затко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Адвокаты Маска в письме заявили, что Twitter не просил согласие миллиардера перед выплатой Затко и его адвокатам, а это якобы нарушает соглашение о покупке американской соцсети. Копия письма также была направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Изначально же адвокаты Маска пытались выйти из позиции, что выплата компании была своеобразной "платой за молчание", однако через некоторое время акцент сместился на оспаривание уместности таких выплат в период действия соглашения с Twitter.

Как отмечают представители Маска, подобные выплаты нарушают требование к руководству Twitter осуществлять деятельность компании в обычном режиме, а потому могут считаться и нарушения условий соглашения.