Рекордний транш: Німеччина виділила 160 млн євро на відновлення енергетики України

За словами Колісника, внесок Німеччини - найбільший разовий внесок з моменту створення Фонду.

Загалом же у грудні 2025 року до Фонду надійшло 245 млн євро нових внесків. Крім МЗС Німеччини, ще 3 млн євро перерахувало Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини через німецький банк розвитку KfW.

Колісник наголосив, що Фонд підтримки енергетики України, яким опікується Секретаріат Енергетичного Співтовариства, залишається одним із найефективніших механізмів міжнародної допомоги паливно-енергетичному сектору України. Кошти Фонду спрямовуються на закупівлю обладнання для енергокомпаній та відновлення інфраструктури після ворожих атак.

"В умовах безперервних та прицільних атак Росії на українську енергетику, одним із пріоритетів Міністерства є співпраця з партнерами щодо поповнення запасів обладнання для ремонтно-відновлювальних робіт", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що лише у грудні під час низки міжнародних зустрічей високого рівня Україна отримала запевнення партнерів у системній підтримці.

"Інтенсивність міжнародної допомоги має бути співставною з інтенсивністю атак ворога. Надходження необхідного обладнання повинно відповідати темпам ворожих атак", - наголосив Колісник.

Зазначимо, що окрім механізмів Фонду, українські енергетики отримують також міжнародну гуманітарну допомогу обладнанням. Так, з початку повномасштабного вторгнення до України надійшло 1995 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 26 000 тонн із 38 країн. Допомога включає обладнання для оперативних ремонтів після обстрілів та устаткування для нарощування потужностей розподіленої генерації.