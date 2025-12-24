ua en ru
Гендиректор ДТЕК зробив сильну заяву на тлі обстрілів

Україна, Середа 24 грудня 2025 15:55
Гендиректор ДТЕК зробив сильну заяву на тлі обстрілів Фото: генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Сергій Новіков

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що попри всі обстріли компанія не збирається здаватися і продовжить відновлювати пошкоджене російськими обстрілами обладнання.

Як пише РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"За всі ці роки з 2014-го і початку повномасштабного вторгнення, коли вони (росіяни - ред.) бʼють по цивільній інфраструктурі - ми ніколи не здавалися. І зараз, попри всі виклики, ми не здамося", - сказав він.

Тімченко зазначив, що електромережі ДТЕК зазнають обстрілів щодня, але він додав, що ДТЕК робить все можливе, щоб відновити пошкоджене обладнання.

Очільник ДТЕК наголосив, що неможливо все повністю відновити через масштаб руйнувань.

Як повідомлялось, 23 грудня росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова. Додамо, що ДТЕК інвестував 1,6 млрд грн у ремонти та відновлення ТЕС після обстрілів.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 3,6 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій і ще 7,5 млрд грн - у розвиток вітчизняного вуглевидобутку.

ДТЕК
Новини
