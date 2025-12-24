RU

Экономика

Рекордный транш: Германия выделила 160 млн евро на восстановление энергетики Украины

Иллюстративное фото: восстановление энергетики после атак (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Германия сделала самый большой транш для поддержки Украины, перечислив в Фонд поддержки энергетики более 160 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Министра энергетики Украины Николая Колесника.

По словам Колесника, взнос Германии - самый большой разовый взнос с момента создания Фонда.

Всего же в декабре 2025 года в Фонд поступило 245 млн евро новых взносов. Кроме МИД Германии, еще 3 млн евро перечислило Федеральное министерство экономики и энергетики Германии через немецкий банк развития KfW.

Колесник отметил, что Фонд поддержки энергетики Украины, которым занимается Секретариат Энергетического Сообщества, остается одним из самых эффективных механизмов международной помощи топливно-энергетическому сектору Украины. Средства Фонда направляются на закупку оборудования для энергокомпаний и восстановление инфраструктуры после вражеских атак.

"В условиях непрерывных и прицельных атак России на украинскую энергетику, одним из приоритетов Министерства является сотрудничество с партнерами по пополнению запасов оборудования для ремонтно-восстановительных работ", - отметил заместитель министра.

Он добавил, что только в декабре во время ряда международных встреч высокого уровня Украина получила заверения партнеров в системной поддержке.

"Интенсивность международной помощи должна быть сопоставима с интенсивностью атак врага. Поступление необходимого оборудования должно соответствовать темпам вражеских атак", - подчеркнул Колесник.

Отметим, что кроме механизмов Фонда, украинские энергетики получают также международную гуманитарную помощь оборудованием. Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину поступило 1995 гуманитарных грузов общим весом почти 26 000 тонн из 38 стран. Помощь включает оборудование для оперативных ремонтов после обстрелов и оборудование для наращивания мощностей распределенной генерации.

 

Атака на энергетику Украины

Напомним, 23 декабря Россия ночью и рано утром нанесла новый масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Удары были направлены прежде всего на объекты энергетики, что повлекло аварийные отключения электроснабжения в ряде регионов Украины, в частности Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

После этого в Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после такой атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.

При этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что несмотря на все обстрелы компания не собирается сдаваться и продолжит восстанавливать поврежденное российскими обстрелами оборудование.

