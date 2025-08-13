ua en ru
Рекордный спрос: куда украинцы массово путешествуют по железной дороге этим летом

Среда 13 августа 2025 18:56
UA EN RU
Рекордный спрос: куда украинцы массово путешествуют по железной дороге этим летом Фото: Куда украинцы путешествуют по железной дороге летом-2025 (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Летом 2025 года спрос на железнодорожные перевозки в Украине достиг пиковых показателей. Больше всего билетов покупают на маршруты в Карпаты и к морю.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".

Самые популярные направления среди украинцев

По данным компании, населенность поездов по всем направлениям составляет 95-100%. Это означает, что большинство рейсов отправляется почти полностью заполненными. Для сравнения, спрос на направлении Киев - Яремче в июле вырос на 460% по сравнению с апрелем (2813 запросов против 503), а на Киев - Буковель - на 406% (2448 против 484).

Высокий интерес наблюдается и к морским маршрутам. По многим направлениям регистрируется по 5-8 запросов на каждое доступное место. Например, по направлению Одесса - Киев - Одесса с 1 по 16 июля на 30 тысяч доступных мест пришлось 125 тысяч поисков в приложении УЗ. Аналогичная ситуация и по маршруту Львов - Киев - Львов - 210 тысяч запросов на 70 тысяч мест.

Количество пассажиров рекордно растет

Кроме регулярных перевозок, железнодорожники выполняют и групповые перевозки. В июне-июле количество детских групп выросло на 87% по сравнению с прошлым годом (4896 против 2612), а всего перевезено более 300 тысяч детей - вдвое больше, чем в прошлом году.

Июль традиционно стал самым интенсивным месяцем. В течение второго месяца лета "Укрзализныця" перевезла 2,7 млн пассажиров, в том числе 116 тысяч детей и 44 тысячи военнослужащих и членов их семей. Кроме того, в пиковый сезон компания продолжает осуществлять эвакуационные рейсы: только за июль из прифронтовых зон вывезено 1239 человек - вдвое больше, чем в среднем в первой половине года.

В УЗ отмечают, что спрос сейчас превышает технические возможности компании, поэтому билеты на самые популярные рейсы раскупают очень быстро.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" заблокировала 271 пользователя, которые массово скупали билеты или манипулировали приложением, чтобы разгрузить онлайн-систему и уменьшить дефицит билетов. Нарушители создавали несколько аккаунтов, удерживали билеты без оплаты и покупали на разные фамилии. Для борьбы с "перекупами" УЗ усилила идентификацию клиентов, внедрила антифрод-системы, сложные CAPTCHA и мониторинг аномальной активности.

Также мы писали, что с 1 августа "Укрзалізниця" в тестовом режиме ввела верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" для трех популярных поездов (Киев-Ужгород, Львов-Одесса, Киев-Чоп), чтобы предотвратить спекуляции и массовую скупку билетов. Для тех, кто не может пользоваться приложением, продажа билетов доступна в ряде касс. Новые правила не касаются льготных поездок для военных и иностранцев, а на другие рейсы условия остаются без изменений.

