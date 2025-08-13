ua en ru
Боротьба з дефіцитом: в "Укрзалізниці" викрили сотні користувачів, які скуповували квитки

Середа 13 серпня 2025 11:39
Боротьба з дефіцитом: в "Укрзалізниці" викрили сотні користувачів, які скуповували квитки Фото: в "Укрзалізниці" викрили сотні користувачів, які скуповували квитки (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрзалізниця" заблокувала 271 користувача, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком УЗ. Такі кроки повинні розвантажити онлайн-систему, та зменшити дефіцит квитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

За даними УЗ, користувачі цих акаунтів намагались використовувати застосунок УЗ, який створено для індивідуального придбання квитків, для інших цілей:

  • створювали багато різних повʼязаних акаунтів та купували з них невелику кількість квитків, щоб обійти блокування,
  • намагались утримувати квитки, не переходячи до етапу оплати (вочевидь, очікуючи на "замовлення"),
  • купували багато квитків на різні прізвища та вчиняли інші дії, які були "спіймані" антифрод-системою.

Як УЗ бореться з "перекупами"

Для боротьби зі спекулянтами також налаштовані автоматичні внутрішні запобіжники, наприклад, складні CAPCHA – компʼютерні тести на визначення того, хто використовує систему.

"Укрзалізниця" також посилила ідентифікацію клієнтів та розгорнула систему моніторингу за аномальними діями користувачів під час користування онлайн-сервісами.

Зокрема, оцінюється не тільки безпосередня кількість придбаних квитків, наявність різних прізвищ у квитках, але й дії, які вчиняються в системі, щоб "утримувати" квитки.

Крім кількості придбаних квитків на різні прізвища, підставою для блокування облікового запису може стати:

  • Надмірна кількість резервацій: один акаунт системно блокує місця для оплати на 15 хвилин, але саму оплату не здійснює.
  • Надмірна кількість пошукових запитів за конкретним напрямом або хаотичні запити: акаунт перевантажує систему постійними пошуками квитків. Часто так працюють бот-акаунти - тож, такі дії блокуються моментально.
  • Кількість акаунтів, привʼязаних до однієї банківської картки, а також яка електронна пошта використовувалась для їх отримання, на які конкретно напрямки купувались квитки тощо.

"Укрзалізниця" бореться з дефіцитом квитків

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року "Укрзалізниця" в тестовому режимі запровадила верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" для купівлі та повернення квитків на три популярні рейси: Київ - Ужгород, Львів - Одеса та Київ - Чоп.

Для пасажирів без нового паспорта залишили продаж квитків у визначених касах на вокзалах. Нововведення не стосуються військових квитків.

Також в УЗ заявили, що вартість залізничних квитків в Україні має залишатися доступною щонайменше до завершення воєнного стану. Водночас для окремих категорій проїзних документів можуть запровадити динамічне ціноутворення вже зараз.

