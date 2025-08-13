UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Рекордний набір у медичні виші: які спеціальності найчастіше обирають абітурієнти

Фото: Навчання в медичних вишах в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я (МОЗ). Цьогоріч до медичних вишів вступає рекордна кількість абітурієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані МОЗ.

У відомстві відзначають, що проміжні результати цього року вже перевищили торішні. На місця держзамовлення за спеціальностями у сфері охорони здоров’я зараховано 4 529 абітурієнтів проти 4 462 у 2024 році.

Ще триває набір на держзамовлення за спеціальностями "Терапія та реабілітація", "Технології медичної діагностики та лікування", а також на контрактні місця за усіма медичними спеціальностями.

Які виші та спеціальності найпопулярніші у 2025 році

Лідерами за кількістю зарахованих залишаються:

  • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, де цьогоріч запрацювала перша в Україні сучасна Університетська лікарня;
  • Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.

На прифронтових територіях найбільше абітурієнтів зараховано до:

  • Харківського національного медичного університету – 384, проти 336 у 2024 році,
  • Дніпровського державного медичного університету - 254 (у 2024 році - 284),
  • Запорізького державного медико-фармацевтичного університету - 185 зарахованих (торік - 227).

Найпопулярніші спеціальності цього року: "Медицина" (3 430 зарахованих), "Фармація" (134) та "Медична психологія" (116).

У МОЗ наголошують, що вступна кампанія ще триває і бажаючі отримати медичну освіту ще можуть подати документи на навчання.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні стартувала процедура переведення студентів з контрактної форми навчання на вільні бюджетні місця, яка триватиме до 18 серпня 2025 року. Без конкурсу на бюджет переводять пільгові категорії - дітей загиблих військових, учасників Революції Гідності, сиріт та інших. Решта вступників можуть отримати бюджетні місця за наявності вакантних позицій, при цьому першочергово враховуються пільговики та абітурієнти з балом, близьким до прохідного.

Також ми писали, що у 2025 році юнаки-вступники, яким виповнилося 17 років, повинні надати до приймальної комісії військово-обліковий документ - паперовий або електронний. Документ можна сформувати через застосунок "Резерв+", ЦНАП або портал "Дія". Молодь ставлять на військовий облік у ТЦК та СП, частину автоматично вносять до реєстру "Оберіг".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вступна кампаніяВиші