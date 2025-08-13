Рекордный набор в медицинские вузы: какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты

В ведомстве отмечают, что промежуточные результаты этого года уже превысили прошлогодние. На места госзаказа по специальностям в сфере здравоохранения зачислено 4 529 абитуриентов против 4 462 в 2024 году.

Еще продолжается набор на госзаказ по специальностям "Терапия и реабилитация", "Технологии медицинской диагностики и лечения", а также на контрактные места по всем медицинским специальностям.

Какие вузы и специальности самые популярные в 2025 году

Лидерами по количеству зачисленных остаются:

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, где в этом году заработала первая в Украине современная Университетская больница;

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова.

На прифронтовых территориях больше всего абитуриентов зачислено в:

Харьковский национальный медицинский университет - 384, против 336 в 2024 году,

Днепровский государственный медицинский университет - 254 (в 2024 году - 284),

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - 185 зачисленных (в прошлом году - 227).

Самые популярные специальности в этом году: "Медицина" (3 430 зачисленных), "Фармация" (134) и "Медицинская психология" (116).

В Минздраве отмечают, что вступительная кампания еще продолжается и желающие получить медицинское образование еще могут подать документы на обучение.