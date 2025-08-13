Рекордный набор в медицинские вузы: какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты

В Украине продолжается вступительная кампания в учреждения высшего образования, подчиненные Министерству здравоохранения. В этом году в медицинские вузы поступает рекордное количество абитуриентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
В ведомстве отмечают, что промежуточные результаты этого года уже превысили прошлогодние. На места госзаказа по специальностям в сфере здравоохранения зачислено 4 529 абитуриентов против 4 462 в 2024 году.
Еще продолжается набор на госзаказ по специальностям "Терапия и реабилитация", "Технологии медицинской диагностики и лечения", а также на контрактные места по всем медицинским специальностям.
Лидерами по количеству зачисленных остаются:
На прифронтовых территориях больше всего абитуриентов зачислено в:
Самые популярные специальности в этом году: "Медицина" (3 430 зачисленных), "Фармация" (134) и "Медицинская психология" (116).
В Минздраве отмечают, что вступительная кампания еще продолжается и желающие получить медицинское образование еще могут подать документы на обучение.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине стартовала процедура перевода студентов с контрактной формы обучения на свободные бюджетные места, которая продлится до 18 августа 2025 года. Без конкурса на бюджет переводят льготные категории - детей погибших военных, участников Революции Достоинства, сирот и других. Остальные поступающие могут получить бюджетные места при наличии вакантных позиций, при этом в первую очередь учитываются льготники и абитуриенты с баллом, близким к проходному.
Также мы писали, что в 2025 году юноши-поступающие, которым исполнилось 17 лет, должны предоставить в приемную комиссию военно-учетный документ - бумажный или электронный. Документ можно сформировать через приложение "Резерв+", ЦНАП или портал "Дія". Молодежь ставят на воинский учет в ТЦК и СП, часть автоматически вносят в реестр "Оберіг".