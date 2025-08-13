ua en ru
Рекордный набор в медицинские вузы: какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты

Среда 13 августа 2025 14:44
Рекордный набор в медицинские вузы: какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты Фото: Обучение в медицинских вузах в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине продолжается вступительная кампания в учреждения высшего образования, подчиненные Министерству здравоохранения. В этом году в медицинские вузы поступает рекордное количество абитуриентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В ведомстве отмечают, что промежуточные результаты этого года уже превысили прошлогодние. На места госзаказа по специальностям в сфере здравоохранения зачислено 4 529 абитуриентов против 4 462 в 2024 году.

Еще продолжается набор на госзаказ по специальностям "Терапия и реабилитация", "Технологии медицинской диагностики и лечения", а также на контрактные места по всем медицинским специальностям.

Какие вузы и специальности самые популярные в 2025 году

Лидерами по количеству зачисленных остаются:

  • Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, где в этом году заработала первая в Украине современная Университетская больница;
  • Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова.

На прифронтовых территориях больше всего абитуриентов зачислено в:

  • Харьковский национальный медицинский университет - 384, против 336 в 2024 году,
  • Днепровский государственный медицинский университет - 254 (в 2024 году - 284),
  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - 185 зачисленных (в прошлом году - 227).

Самые популярные специальности в этом году: "Медицина" (3 430 зачисленных), "Фармация" (134) и "Медицинская психология" (116).

В Минздраве отмечают, что вступительная кампания еще продолжается и желающие получить медицинское образование еще могут подать документы на обучение.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине стартовала процедура перевода студентов с контрактной формы обучения на свободные бюджетные места, которая продлится до 18 августа 2025 года. Без конкурса на бюджет переводят льготные категории - детей погибших военных, участников Революции Достоинства, сирот и других. Остальные поступающие могут получить бюджетные места при наличии вакантных позиций, при этом в первую очередь учитываются льготники и абитуриенты с баллом, близким к проходному.

Также мы писали, что в 2025 году юноши-поступающие, которым исполнилось 17 лет, должны предоставить в приемную комиссию военно-учетный документ - бумажный или электронный. Документ можно сформировать через приложение "Резерв+", ЦНАП или портал "Дія". Молодежь ставят на воинский учет в ТЦК и СП, часть автоматически вносят в реестр "Оберіг".

