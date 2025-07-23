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Рекордний гонорар Усика за бій-реванш із Дюбуа: скільки і куди піде

Середа 23 липня 2025 19:52
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Рекордний гонорар Усика за бій-реванш із Дюбуа: скільки і куди піде Усик отримає шалений гонорар за бій з Дюбуа і частина піде Україні (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Олександр Усик, здобувши перемогу над Даніелем Дюбуа не лише вписав своє ім’я в історію світового боксу, а й отримав рекордний гонорар, що перевищує 130 мільйонів доларів. Проте значна частина цієї суми не залишиться в кишені спортсмена - за законом, боксера очікують солідні податкові виплати.

Скільки Олександр Усик має сплатити податків в Україні і яка сума від виграшу залишиться боксеру, розповідає РБК-Україна.

Скільки Усик отримав за бій з Дюбуа

Гонорар Усика за реванш з Даніелем Дюбуа у Лондоні оцінили у 132,28 мільйона доларів.

Варто зазначити, що загальний призовий фонд поєдинку склав приблизно 203,5 мільйона доларів, із розподілом 65% на користь Олександра Усика, і 35% - Дюбуа (тобто понад 71 млн доларів)

Скільки податків має сплатити Усик

Оскільки Олександр Усик є податковим резидентом України, він зобов'язаний зі свого виграшу сплатити податки. А саме:

ПДФО - 23,81 млн доларів (994,6 млн гривень)

Військовий збір - 6,6 млн доларів (275,7 млн гривень)

Разом - 30,41 млн доларів (1,27 млрд гривень) і ці гроші підуть до бюджету України.

Після усіх відрахувань український боксер отримає "чистими" близько 101,87 млн доларів (4,25 млрд гривень).

Додаткові витрати

До речі, з гонорару Усика мають бути відраховані не тільки податки, є й ще витрати на організацію поєдинку.

Наприклад, промоутерські збори, виплати команді (тренери, менеджмент), правові, страхування, логістика.

За деякими підрахунками, це зменшить суму ще приблизно на 4-5 млн доларів.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: The Guardian, BoxingScene, Givemesport, TalkSport.

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