"Місію виконано": Олександр Усик звернувся до українців

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, після впевненої перемоги нокаутом у реванші над британцем Даніелем Дюбуа , звернувся до вболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис боксера у Instagram .

Варто зазначити, що після бою Олександр також традиційно звернувся до своєї дружини Катерини , вкотре підкресливши її важливу роль у його перемогах.

Усик домінував протягом усього бою та у п'ятому раунді відправив Дюбуа в нокаут , не залишивши британцю жодних шансів.

Сам поєдинок-реванш, що пройшов на легендарному стадіоні "Вемблі", завершився достроково.

Вболівальники вітають українця з блискучим захистом титулів та дякують за неймовірні емоції.

Цей пост швидко зібрав десятки тисяч лайків та коментарів з усього світу.

"Дякую за вашу підтримку. Яка чудова ніч - тричі абсолютний. Місію виконано", - написав Олександр.

На своїй офіційній сторінці Усик опублікував серію фотографій з рингу, супроводивши його коротким, але змістовним підписом.

Раніше ми розповідали, хто у списку обов'язкових претендентів на титульні бої з Усиком та коли вони мають відбутися.

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