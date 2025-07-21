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"Місію виконано": Олександр Усик звернувся до українців

Понеділок 21 липня 2025 15:48
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"Місію виконано": Олександр Усик звернувся до українців Олександр Усик (фото: РБК-Україна)
Автор: Катерина Урсатій

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, після впевненої перемоги нокаутом у реванші над британцем Даніелем Дюбуа, звернувся до вболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис боксера у Instagram.

На своїй офіційній сторінці Усик опублікував серію фотографій з рингу, супроводивши його коротким, але змістовним підписом.

"Дякую за вашу підтримку. Яка чудова ніч - тричі абсолютний. Місію виконано", - написав Олександр.

Цей пост швидко зібрав десятки тисяч лайків та коментарів з усього світу.

Вболівальники вітають українця з блискучим захистом титулів та дякують за неймовірні емоції.

Як пройшов бій Усика з Дюбуа

Сам поєдинок-реванш, що пройшов на легендарному стадіоні "Вемблі", завершився достроково.

Усик домінував протягом усього бою та у п'ятому раунді відправив Дюбуа в нокаут, не залишивши британцю жодних шансів.

Ця перемога дозволила українцю об'єднати всі головні пояси хевівейту - WBA, WBO, WBC та IBF.

Варто зазначити, що після бою Олександр також традиційно звернувся до своєї дружини Катерини, вкотре підкресливши її важливу роль у його перемогах.

Раніше ми розповідали, хто у списку обов'язкових претендентів на титульні бої з Усиком та коли вони мають відбутися.

Також читайте про ідеального кандидата для Олександра на наступний бій від штучного інтелекту.

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