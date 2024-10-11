Рекордне підвищення податків в Україні та удар по аеродрому РФ: новини за 10 жовтня

Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає рекордне підвищення податків. Тим часом українські захисники атакували аеродром на території Росії.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 10 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Рада рекордно підвищила податки: за що тепер платитиме кожен українець

Верховна Рада ухвалила рішення щодо рекордного підвищення податків в Україні. Набуття чинності закону очікується в 20-х числах жовтня, але окремі податки потрібно буде сплатити "заднім числом".

Хто, скільки і коли має сплачувати нові податки - читайте у огляді фінансового редактора РБК-Україна Руслана Кисляка.

Сили оборони України вдарили по аеродрому "Ханська" в РФ, де знаходилися 55 літаків

У ніч на 10 жовтня Сили оборони України завдали успішного удару по військовому аеродрому "Ханська" в республіці Адигея, повідомив Генштаб ЗСУ.

На аеродромі базувалися літаки Су-34, Су-35 та гелікоптери Мі-8.

Рютте про удари України по РФ далекобійною зброєю: залежить від союзника, але юридично можливо

Питання дозволу Україні використати далекобійну зброю за цілями на території РФ - це справа конкретного союзника. Однак для дозволу є всі юридичні підстави, зазначив генсек НАТО Марк Рютте.

Британія може направити війська в Україну для навчання новобранців, - The Times

Військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправки військ в Україну. Вони допомагатимуть у підготовці новобранців, пише The Times.

За даними джерел видання, таке рішення британців дозволило б вирішити деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази.

Демобілізація військових до 25 років: у Раді бачать ризики для фронту

Демобілізація обмежено придатних до 25 років, які були мобілізовані раніше, поки не є можливою, розповів спікер Ради Руслан Стефанчук.

Він запевняє, що такий крок може спричинити обвал окремих ділянок фронту.

Чи обговорюється припинення вогню в обмін на гарантії Заходу: Зеленський дав чітку відповідь

Україна не розглядає припинення вогню, щоб натомість отримати гарантії від країн Заходу, наголосив президент Володимир Зеленський.

За його словами, чутки у ЗМІ про готовність України до поступок можуть поширювати росіяни.