ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія може направити війська в Україну для навчання новобранців, - The Times

Четвер 10 жовтня 2024 17:08
UA EN RU
Британія може направити війська в Україну для навчання новобранців, - The Times Фото: президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправки військ в Україну. Вони будуть допомагати у підготовці новобранців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнм на The Times.

Як пише видання, обговорюються плани на те, що невеликі групи британських військових інструкторів вирушать на захід України. Там вони допоможуть забезпечити базову підготовку українських новобранців перед тим, як вони відправляться на лінію фронту на сході країни.

Як заявляють джерела видання, таке рішення британців дозволило б вирішити деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

Варто нагадати, що в рамках багатонаціональної військової операції під кодовою назвою "Інтерфлекс", десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії. Але за словами міністра оборони Британії Джона Гілі, "найбільшою перешкодою" у підготовці українців є "надання Україною особового складу для навчання".

За словами ще одного джерела видання, відправка британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б "дешевшою для і кращою".

"Ми могли б провести (навчання - ред.) там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим", - сказало джерело.

Водночас українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане "потужним військово-політичним сигналом" для інших країн і для самої Росії. Це також ознаменує початок "де-факто» розгортання військової інфраструктури НАТО на території України і стане "потужним стримуючим фактором". Таке рішення дозволить також британським військовим переймати бойові навички в українських військових. А також даватиме змогу випробовувати новітнє озброєння, яке розробляється для війни.

Українське джерело повідомило, що вони сподіваються, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і проводити навчання в Україні після того, як дискусії в Парижі, схоже, зайшли в глухий кут з політичних причин.

Навчання військових в Україні

На початку червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір створити коаліцію країн, які готові навчати українських військових на території України, а не за кордоном, як це відбувається зараз.

Тоді Париж відправив відповідну пропозицію країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США. Проте у НАТО багато хто проти такої ідеї через страх стати стороною війни з РФ.

Згодом ЗМІ повідомили про те, що до французької коаліції можуть приєднатися Нідерланди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ
NEWS
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
DAILY
Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії