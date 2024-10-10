Демобілізація військових до 25 років: у Раді бачать ризики для фронту

Демобілізація військовозобов’язаних віком до 25 років, які були мобілізовані через виняток у законодавстві, наразі не можлива. Це може призвести до обвалу окремих ділянок фронту.

За словами Стефанчука, спочатку необхідно знайти тих, хто прийде у військо на заміну демобілізованим.

"Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді, впродовж цього періоду - я не можу назвати цю кількість, тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі - певна кількість осіб від 18 до 25 років, які були обмежено придатними, були мобілізовані", - сказав Стефанчук.

При цьому голова Верховної Ради наголосив, що "просто демобілізація – це буде обвал окремих ділянок українського фронту в супротиві Російській Федерації".

"І ми не хочемо, щоб за цими популістичними рішеннями хтось піарився. Бо тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни", - сказав він.

На його думку, необхідно не лише знайти можливість демобілізувати цю категорію чоловіків, а "зрозуміти, хто прийде на їхнє місце".

"Але ми усвідомлюємо, що ці діти 18-25 років, попали під мобілізацію через недосконалість законодавства. І ми проговорили про це з військовими, і ви знаєте, що вони виконали свою обіцянку, після того, як ми з ними домовилися", - сказав голова Верховної Ради.

Він нагадав, що до прийняття закону військове керівництво ухвалило відповідну директиву, за якою більше не мобілізують цю категорію віком 18-25 років.

"І ще до моменту внесення і прийняття цього закону, військові пообіцяли, що не будуть закріплювати цих мобілізованих по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту", - додав Стефанчук.