Демобілізація військових до 25 років: у Раді бачать ризики для фронту
Демобілізація військовозобов’язаних віком до 25 років, які були мобілізовані через виняток у законодавстві, наразі не можлива. Це може призвести до обвалу окремих ділянок фронту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Укрінформ".
За словами Стефанчука, спочатку необхідно знайти тих, хто прийде у військо на заміну демобілізованим.
"Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді, впродовж цього періоду - я не можу назвати цю кількість, тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі - певна кількість осіб від 18 до 25 років, які були обмежено придатними, були мобілізовані", - сказав Стефанчук.
При цьому голова Верховної Ради наголосив, що "просто демобілізація – це буде обвал окремих ділянок українського фронту в супротиві Російській Федерації".
"І ми не хочемо, щоб за цими популістичними рішеннями хтось піарився. Бо тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни", - сказав він.
На його думку, необхідно не лише знайти можливість демобілізувати цю категорію чоловіків, а "зрозуміти, хто прийде на їхнє місце".
"Але ми усвідомлюємо, що ці діти 18-25 років, попали під мобілізацію через недосконалість законодавства. І ми проговорили про це з військовими, і ви знаєте, що вони виконали свою обіцянку, після того, як ми з ними домовилися", - сказав голова Верховної Ради.
Він нагадав, що до прийняття закону військове керівництво ухвалило відповідну директиву, за якою більше не мобілізують цю категорію віком 18-25 років.
"І ще до моменту внесення і прийняття цього закону, військові пообіцяли, що не будуть закріплювати цих мобілізованих по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту", - додав Стефанчук.
Мобілізація українців віком до 25 років
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект, яким пропонується заборонити мобілізацію обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років. До того українців віком до 25 років могли призвати на військову службу.
Цей документ також також містив норму щодо демобілізації тих обмежено придатних українців до 25 років, яких уже призвали на військову службу. Але до другого читання законопроект змінили.
Водночас Сухопутні війська, до яких належать ТЦК, видали директиву, згідно з якою заборонено мобілізацію обмежено придатних до 25 років. Однак документ засекречений. Згодом військові пояснили, що рішення ухвалене, щоб знизити суспільну напругу.
Зазначимо, протягом останніх тижнів також змінився процес призову. Детальніше про це читайте у матеріалі "До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні".
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