Рекордное повышение налогов в Украине и удар по аэродрому РФ: новости за 10 октября

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает рекордное повышение налогов. Тем временем украинские защитники атаковал аэродром на территории России.

Более детально о том, что произошло в четверг, 10 октября, - в материале РБК-Украина .

Рада рекордно повысила налоги: за что теперь будет платить каждый украинец

Верховная Рада приняла решение о рекордном повышении налогов в Украине. Вступление закона в силу ожидается в 20-х числах октября, но отдельные налоги нужно будет уплатить "задним числом".

Кто, сколько и когда должен платить новые налоги – читайте в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

Силы обороны Украины ударили по аэродрому "Ханская" в РФ, где находились 55 самолетов

В ночь на 10 октября Силы обороны Украины нанесли успешный удар по военному аэродрому "Ханская" в республике Адыгея, сообщил Генштаб ВСУ.

На аэродроме базировались самолеты Су-34, Су-35 и вертолеты Ми-8.

Рютте об ударах Украины по РФ дальнобойным оружием: зависит от союзника, но юридически - возможно

Вопрос разрешения Украине использовать дальнобойное оружие по целям на территории РФ - это дело конкретного союзника. Однако для разрешения есть все юридические основания, отметил генсек НАТО Марк Рютте.

Британия может направить войска в Украину для обучения новобранцев, - The Times

Военное руководство Великобритании рассматривает возможность отправки войск в Украину. Они будут помогать в подготовке новобранцев, пишет The Times.

По данным источников издания, такое решение британцев позволило бы решить некоторые логистические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на британские базы.

Демобилизация военных до 25 лет: в Раде видят риски для фронта

Демобилизация ограниченно годных младше 25 лет, которые были мобилизованы ранее, пока не является возможной, рассказал спикер Рады Руслан Стефанчук.

Он заверяет, что такой шаг может привести к обвалу отдельных участков фронта.

Обсуждается ли прекращение огня в обмен на гарантии Запада: Зеленский дал четкий ответ

Украина не рассматривает прекращение огня, чтобы взамен получить гарантии от стран Запада, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

По его словам, слухи в СМИ о готовности Украины к уступкам могут распространять россияне.