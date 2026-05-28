Рекордная жара охватит почти всю планету: в ООН назвали год

Рекордно жаркий год на планете почти неизбежен к 2030 году из-за усиления климатического кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Вероятность нового температурного рекорда растет

Согласно отчету, подготовленному для всемирной метеорологической организации ООН метеобюро Великобритании, существует 86% вероятности того, что по крайней мере один год в период с 2026 по 2030 годы превысит показатели 2024 года и станет самым жарким за все время наблюдений.

Также отмечается, что существует 75% вероятности того, что средняя глобальная температура за пятилетний период превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C.

Эль-Ниньо может ускорить потепление

Ученые предупреждают, что ожидаемое возвращение явления Эль-Ниньо может дополнительно подтолкнуть глобальные температуры вверх.

По прогнозам, уже в 2027 году мир может побить новый температурный рекорд.

Доктор Леон Германсон, один из авторов отчета, отметил, что именно сочетание природных климатических циклов и общего потепления повышает риск новых экстремальных показателей.

Выбросы и последствия для мира

Выбросы углекислого газа из ископаемого топлива продолжают расти, задерживая все больше тепла и провоцируя экстремальные погодные проявления.

Рекордная жара на этой неделе ударила по Великобритании и Европе.

По оценкам ученых, глобальное потепление уже уносит одну человеческую жизнь каждую минуту - и эта цифра увеличивается, если выбросы не сократятся.

Руководитель ООН по вопросам климата Саймон Стиэлл прокомментировал проблему прямо: последняя волна жары в Европе является жестоким напоминанием растущих последствий климатического кризиса - как человеческих, так и экономических. Похожая ситуация в Индии и других частях Азии.

"Защита человеческой жизни, бизнеса и экономики от экстремальной жары начинается с чрезвычайно быстрого положения от зависимости от ископаемого топлива", - подчеркнул он.

Ученый добавил, что чистая энергия уже дешевле ископаемой и производится быстрее.

Пределы Парижского соглашения под угрозой

Ученые неоднократно предупреждали, что потепление более 1,5°C рискует вызвать более сильные волны жары, засухи, штормы и наводнения, а также затрудняет адаптацию общин. Однако каждая предотвращенная доля градуса потепления уменьшает вред.

Цель Парижского соглашения по ограничению повышения глобальной температуры до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем оценивается в течение 20-летнего периода, но сейчас вряд ли будет достигнута.

Эль-Ниньо

Эль-Ниньо вызывает изменения ветров в Тихом океане, которые высвобождают накопленное в океане тепло в атмосфере.

По последнему прогнозу, вероятность наступления этого явления с декабря 2026 по февраль 2027 года составляет 96%, а шанс супер-Эль-Ниньо - 35%.

"Эль-Ниньо прогнозируется на конец 2026 года, что увеличивает вероятность того, что именно 2027-й станет следующим рекордным годом", - подытожил доктор Леон Германсон, ведущий автор отчета ВМО.