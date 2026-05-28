ua en ru
Чт, 28 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Рекордная жара охватит почти всю планету: в ООН назвали год

13:20 28.05.2026 Чт
3 мин
Ученые уже спрогнозировали, когда планету накроет рекордная жара
aimg Ирина Глухова
Рекордная жара охватит почти всю планету: в ООН назвали год Фото: ООН назвала год, когда Земля может побить температурный рекорд (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Рекордно жаркий год на планете почти неизбежен к 2030 году из-за усиления климатического кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: На Европу надвигается аномальная жара

Вероятность нового температурного рекорда растет

Согласно отчету, подготовленному для всемирной метеорологической организации ООН метеобюро Великобритании, существует 86% вероятности того, что по крайней мере один год в период с 2026 по 2030 годы превысит показатели 2024 года и станет самым жарким за все время наблюдений.

Также отмечается, что существует 75% вероятности того, что средняя глобальная температура за пятилетний период превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C.

Эль-Ниньо может ускорить потепление

Ученые предупреждают, что ожидаемое возвращение явления Эль-Ниньо может дополнительно подтолкнуть глобальные температуры вверх.

По прогнозам, уже в 2027 году мир может побить новый температурный рекорд.

Доктор Леон Германсон, один из авторов отчета, отметил, что именно сочетание природных климатических циклов и общего потепления повышает риск новых экстремальных показателей.

Выбросы и последствия для мира

Выбросы углекислого газа из ископаемого топлива продолжают расти, задерживая все больше тепла и провоцируя экстремальные погодные проявления.

Рекордная жара на этой неделе ударила по Великобритании и Европе.

По оценкам ученых, глобальное потепление уже уносит одну человеческую жизнь каждую минуту - и эта цифра увеличивается, если выбросы не сократятся.

Руководитель ООН по вопросам климата Саймон Стиэлл прокомментировал проблему прямо: последняя волна жары в Европе является жестоким напоминанием растущих последствий климатического кризиса - как человеческих, так и экономических. Похожая ситуация в Индии и других частях Азии.

"Защита человеческой жизни, бизнеса и экономики от экстремальной жары начинается с чрезвычайно быстрого положения от зависимости от ископаемого топлива", - подчеркнул он.

Ученый добавил, что чистая энергия уже дешевле ископаемой и производится быстрее.

Пределы Парижского соглашения под угрозой

Ученые неоднократно предупреждали, что потепление более 1,5°C рискует вызвать более сильные волны жары, засухи, штормы и наводнения, а также затрудняет адаптацию общин. Однако каждая предотвращенная доля градуса потепления уменьшает вред.

Цель Парижского соглашения по ограничению повышения глобальной температуры до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем оценивается в течение 20-летнего периода, но сейчас вряд ли будет достигнута.

Эль-Ниньо

Эль-Ниньо вызывает изменения ветров в Тихом океане, которые высвобождают накопленное в океане тепло в атмосфере.

По последнему прогнозу, вероятность наступления этого явления с декабря 2026 по февраль 2027 года составляет 96%, а шанс супер-Эль-Ниньо - 35%.

"Эль-Ниньо прогнозируется на конец 2026 года, что увеличивает вероятность того, что именно 2027-й станет следующим рекордным годом", - подытожил доктор Леон Германсон, ведущий автор отчета ВМО.

Жара в Украине

Синоптики прогнозируют, что лето 2026 года выдастся жарче нормы - примерно на несколько градусов.

Украина также находится в зоне риска: несмотря на дождливую погоду последних дней, аномальная жара летом выглядит вероятно.

Как рассказал бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина, из-за разрушенной генерации длительная жара свыше +35°C гарантированно приведет к ограничениям потребления - одного лишь импорта не хватит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООН Погода Экология Глобальное потепление Изменение климата
Новости
Посольство США сделало заявление о "бегстве" из Киева
Посольство США сделало заявление о "бегстве" из Киева
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены