ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Рекорд с начала войны: цены на нефть РФ взлетели из-за конфликта на Ближнем Востоке

19:04 16.03.2026 Пн
2 мин
Страна-агрессор и не ожидала такого скачка цен на свою нефть
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: российская нефть дорожает на фоне войны в Иране и ослабления санкций США(Getty Images)

Стоимость российской нефти для Индии выросла до максимума с начала полномасштабной войны на фоне повышения мировых котировок. Сорт Urals с доставкой на западное побережье страны стоит 98,93 доллара за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что повышение цен фиксируется из-за ситуации на Ближнем Востоке, которая провоцирует рост стоимости всех энергоресурсов.

При этом сократился дисконт нефти страны-агрессора к нефти марки Brent - он снизился до 4,8 доллара за баррель, что является минимальным уровнем за более чем четыре месяца.

На стремительный рост стоимости российской нефти повлияло и решение Минфина США ослабить ограничения на покупку тех энергоресурсов РФ, которые уже находились в море.

Ранее это послабление действовало только для Индии, но теперь оно распространяется и на другие страны, чтобы сдержать рост цен на энергетическом рынке.

После получения разрешения в марте компании из Индии, включая Indian Oil и Reliance Industries, закупили около 30 млн баррелей российской нефти. Цена Urals выросла и в западных портах страны-агрессора - до 73,73 доллара за баррель, что превышает показатели, заложенные в российский бюджет.

Нефтяные доходы России

Напомним, Financial Times сообщало, что закрытие Ормузского пролива и стремительный рост цен на нефть приносят российскому бюджету до 150 млн долларов дополнительного дохода ежедневно.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл так называемый бартер Москвы и Тегерана. В частности, РФ поставляет Ирану вооружение и использует доходы от энергоносителей для поддержки иранского режима, что угрожает безопасности на Ближнем Востоке.

Отметим, украинский президент сообщил, что страна-агрессор только за две недели конфликта на Ближнем Востоке заработала около 10 млрд долларов. Он отметил, что это побуждает российского диктатора на дальнейшую войну.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Индия Ближний восток
Новости
