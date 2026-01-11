Регіони РФ охопила фінансова криза: розвідка дізналася, де найгірша ситуація

За даними розвідки, сукупність санкцій, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон’юнктури оголили структурну слабкість регіональних бюджетів РФ, які більше не здатні витримувати навіть базові зобов’язання.

Найгірша ситуація складається у традиційно депресивних суб’єктах - Калмикії, Марій Ел та Псковській області.

Їхня модель виживання десятиліттями будувалася на федеральних трансфертах, однак тепер ці потоки скорочуються, а доступ до кредитів стрімко звужується. Хронічна заборгованість, відсутність інтересу інвесторів і зниження субсидій формують передумови повноцінної бюджетної кризи без видимих шляхів виходу.

На цьому тлі проблеми промислових регіонів лише підсилюють загальну картину. Вугледобувні території, зокрема кемеровська область, цього року стануть одними з головних "мінусів" для бюджету РФ.

Падіння світових цін на вугілля, санкційний тиск й остаточна втрата європейського ринку призводять до прогнозованого скорочення валового регіонального продукту (ВРП) на 4,1% і дефіциту бюджету близько 44 млрд рублів.

Хакасія опинилася в подібній пастці: нерентабельні шахти поєднуються із залежністю від цін на кольорові метали й обмеженими можливостями гідроенергетики, де державна "Русгідро" затиснута між тарифним регулюванням і лобізмом металургів.

Металургійні регіони також втрачають опору. В Іркутській області падіння цін на алюміній і вугілля формує прогнозований дефіцит бюджету на рівні 40 млрд рублів, а затяжна криза на підприємствах "Русалу" не залишає місцевій владі простору для оптимізму.

У Вологодській області ситуацію додатково загострює конфлікт між губернатором Георгієм Філімоновим і власником "Сєвєрсталі" Олексієм Мордашовим - настільки, що економісти фактично відмовилися від оновлення прогнозів ВРП з 2024 року.

Окремим тиском на федеральний бюджет стають регіони зі "специфічними ризиками".

Так, Астраханська область очікує падіння ВРП на 2,1% із перспективою збереження негативної динаміки до 2028 року через виснаження нафтогазових родовищ і брак ресурсів для запуску нових.

Курська та Бєлгородська області, які раніше вигравали від прикордонної торгівлі з Україною, перетворилися на прифронтові території, повністю залежні від дотацій.

У СЗР зазначили, що загальна логіка для регіонів стає дедалі жорсткішою: розраховувати на центр більше не доводиться.

"Федеральний бюджет, обмежений у ресурсах, зосереджений на війні проти України. Внутрішній попит не зростає, грошей у населення й інвесторів не додається. Для російських регіонів це означає одне - виживання без підтримки й без перспектив", - підкреслили в розвідці.