Реформа МВС: як зміняться правила роботи автошкіл та складання іспитів на права

Міністерство внутрішніх справ України підготувало новий проєкт постанови, який може суттєво змінити правила роботи автошкіл та систему підготовки водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Головне:
Новий проєкт постанови розробив Головний сервісний центр МВС.
Основна ідея реформи - відмовитися від "колективного покарання" автошкіл через окремі порушення працівників. Натомість відповідальність хочуть зробити персональною - для викладачів та інструкторів.
У МВС пояснюють, що це має допомогти:
За новими правилами акредитацію автошколи не зможуть призупинити через одиничне порушення. Для цього потрібно буде зафіксувати щонайменше 10 порушень протягом року.
При цьому порушення рахуватимуть не за кількістю окремих занять чи годин, а за кількістю учнів, щодо яких були виявлені проблеми.
Також автошколи отримають більше часу на оскарження рішень - термін збільшать із 10 робочих днів до 30 календарних.
Для інструкторів хочуть запровадити персональну відповідальність.
Якщо викладач фальсифікує практичні заняття, вносить неправдиві дані у бази, оформлює "липове" навчання, його можуть позбавити атестата на один рік.
Водночас вводять і строк давності - покарати зможуть лише протягом двох років після порушення.
Реформа торкнеться і тих, хто лише планує отримати водійське посвідчення. Зокрема, результат теоретичного іспиту буде діяти один рік саме для початку практичного навчання.
У МВС пояснюють, що це має прибрати плутанину, через яку кандидатів інколи змушували повторно складати теорію.
Після успішного теоретичного тесту людина отримуватиме окремий документ, який дозволить проходити практичне навчання з інструктором.
Також у проєкті прописали механізм захисту учнів автошкіл.
Якщо заклад втратить акредитацію вже під час навчання, учень зможе перейти до іншої автошколи без втрати:
Крім того, викладачам хочуть спростити атестацію. Складати іспити можна буде у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації.
Раніше РБК-Україна розповідало про правила складання теоретичного іспиту на водійські права в Україні. У МВС нагадали, що тестування проводиться виключно українською мовою та містить 20 запитань із ПДР, безпеки руху, першої допомоги й будови авто. Для успішного складання кандидату потрібно дати щонайменше 18 правильних відповідей за 20 хвилин.
