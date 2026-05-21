Реформа МВС: як зміняться правила роботи автошкіл та складання іспитів на права

Головне: Суть реформи: Головний сервісний центр МВС розробив проєкт постанови, яка скасовує "колективне покарання" автошкіл.

Головний сервісний центр МВС розробив проєкт постанови, яка скасовує "колективне покарання" автошкіл. Покарання для інструкторів: За фальсифікацію практичних занять, внесення неправдивих даних до баз або "липове" навчання інструктора можуть позбавити атестата на 1 рік.

За фальсифікацію практичних занять, внесення неправдивих даних до баз або "липове" навчання інструктора можуть позбавити атестата на 1 рік. Послаблення для автошкіл: Акредитацію закладу не призупинять через поодинокі випадки.

Акредитацію закладу не призупинять через поодинокі випадки. Зміни для майбутніх водіїв: Результат теоретичного іспиту діятиме рівно 1 рік суто для початку практичного навчання.

Результат теоретичного іспиту діятиме рівно 1 рік суто для початку практичного навчання. Захист учнів: Якщо автошкола втратить акредитацію під час процесу навчання, майбутній водій зможе перейти в інший заклад без втрати грошей, пройдених годин практики та результатів внутрішніх іспитів.

Якщо автошкола втратить акредитацію під час процесу навчання, майбутній водій зможе перейти в інший заклад без втрати грошей, пройдених годин практики та результатів внутрішніх іспитів. Спрощення для викладачів: Пройти атестацію інструктори тепер зможуть у будь-якому сервісному центрі МВС країни, незалежно від прописки.

Що хочуть змінити

Новий проєкт постанови розробив Головний сервісний центр МВС.

Основна ідея реформи - відмовитися від "колективного покарання" автошкіл через окремі порушення працівників. Натомість відповідальність хочуть зробити персональною - для викладачів та інструкторів.

У МВС пояснюють, що це має допомогти:

захистити добросовісні автошколи;

боротися з фіктивними навчальними центрами;

зменшити кількість фальсифікацій у процесі навчання водіїв.

Коли автошколу можуть закрити

За новими правилами акредитацію автошколи не зможуть призупинити через одиничне порушення. Для цього потрібно буде зафіксувати щонайменше 10 порушень протягом року.

При цьому порушення рахуватимуть не за кількістю окремих занять чи годин, а за кількістю учнів, щодо яких були виявлені проблеми.

Також автошколи отримають більше часу на оскарження рішень - термін збільшать із 10 робочих днів до 30 календарних.

Що загрожує інструкторам

Для інструкторів хочуть запровадити персональну відповідальність.

Якщо викладач фальсифікує практичні заняття, вносить неправдиві дані у бази, оформлює "липове" навчання, його можуть позбавити атестата на один рік.

Водночас вводять і строк давності - покарати зможуть лише протягом двох років після порушення.

Що зміниться для майбутніх водіїв

Реформа торкнеться і тих, хто лише планує отримати водійське посвідчення. Зокрема, результат теоретичного іспиту буде діяти один рік саме для початку практичного навчання.

У МВС пояснюють, що це має прибрати плутанину, через яку кандидатів інколи змушували повторно складати теорію.

Після успішного теоретичного тесту людина отримуватиме окремий документ, який дозволить проходити практичне навчання з інструктором.

Що буде, якщо автошколу закриють

Також у проєкті прописали механізм захисту учнів автошкіл.

Якщо заклад втратить акредитацію вже під час навчання, учень зможе перейти до іншої автошколи без втрати:

оплачених занять;

пройдених годин практики;

результатів навчання.

Крім того, викладачам хочуть спростити атестацію. Складати іспити можна буде у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації.