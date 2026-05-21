Реформа МВД: как изменятся правила работы автошкол и сдачи экзаменов на права

Министерство внутренних дел Украины подготовило новый проект постановления, который может существенно изменить правила работы автошкол и систему подготовки водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Главное:
Новый проект постановления разработал Главный сервисный центр МВД.
Основная идея реформы - отказаться от "коллективного наказания" автошкол за отдельные нарушения работников. Вместо этого ответственность хотят сделать персональной - для преподавателей и инструкторов.
В МВД объясняют, что это должно помочь:
По новым правилам аккредитацию автошколы не смогут приостановить из-за единичного нарушения. Для этого нужно будет зафиксировать не менее 10 нарушений в течение года.
При этом нарушения будут считать не по количеству отдельных занятий или часов, а по количеству учеников, по которым были выявлены проблемы.
Также автошколы получат больше времени на обжалование решений - срок увеличат с 10 рабочих дней до 30 календарных.
Для инструкторов хотят ввести персональную ответственность.
Если преподаватель фальсифицирует практические занятия, вносит ложные данные в базы, оформляет "липовое" обучение, его могут лишить аттестата на один год.
В то же время вводят и срок давности - наказать смогут только в течение двух лет после нарушения.
Реформа коснется и тех, кто только планирует получить водительское удостоверение. В частности, результат теоретического экзамена будет действовать один год именно для начала практического обучения.
В МВД объясняют, что это должно убрать путаницу, из-за которой кандидатов иногда заставляли повторно сдавать теорию.
После успешного теоретического теста человек будет получать отдельный документ, который позволит проходить практическое обучение с инструктором.
Также в проекте прописали механизм защиты учеников автошкол.
Если заведение потеряет аккредитацию уже во время обучения, ученик сможет перейти в другую автошколу без потери:
Кроме того, преподавателям хотят упростить аттестацию. Сдавать экзамены можно будет в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации.
Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах сдачи теоретического экзамена на водительские права в Украине. В МВД напомнили, что тестирование проводится исключительно на украинском языке и содержит 20 вопросов по ПДД, безопасности движения, первой помощи и устройству авто. Для успешной сдачи кандидату нужно дать не менее 18 правильных ответов за 20 минут.
Также мы писали, как правильно подготовиться к практическому экзамену на права.