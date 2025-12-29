Референдум щодо миру неминуче поділить українців: соціолог пояснив ризики

За його словами, значна частина українців позитивно сприймає ідею референдуму, адже прагне особисто брати участь у прийнятті доленосних рішень і не перекладати всю відповідальність на одну людину чи політичну силу. Такий формат, на думку соціолога, сприймається як справедливий і демократичний.

Водночас Антипович застерігає, що будь-яке політичне рішення, легітимізоване через референдум, мирну угоду чи вибори, неминуче ділить суспільство на прихильників і противників. І Наразі не відомо, яка частина тих та інших відповідей буде на рефеерендумі.

"А це все, звичайно, призведе до бурління всередині суспільства. Я не буду говорити, що ми там якось розколемся, чи державу втратимо, ні. Але трясти нас всередині буде", - каже Антипович.

При цьому він зазначає, що наразі складно навіть уявити, як саме може бути сформульоване питання для можливого референдуму, зважаючи на різноманіття позицій у суспільстві.